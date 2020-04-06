İlk 'Jaws' filmiyle tanınan Lee Fierro, kovid- 19 nedeniyle hayata veda etti

Steven Spielberg'ün yönettiği ilk 'Jaws' filminde canlandırdığı Bayan Kintner rolüyle tanınan Lee Fierro, koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayata veda etti.

Lee Fierro, 1975 tarihli ilk 'Jaws' filminin çekimlerinin yapıldığı Martha's Vineyard'da drama öğretmenliği yapıyordu. Yıllar boyunca yüzlerce oyuncu yetiştirdikten sonra tarihe geçen filmde, tarihe geçen bir sahnede rol aldı.

Filmde Alex Kintner'in (Jeffrey Voorhees) rolünü yapan Fierro, köpek balığının ikinci kurbanıydı. Annesi Bayan Kintner, acı içinde adanın polis müdürü Brody'nin (Roy Scheider) karşısına dikilip ona bir tokat atmıştı.

İşte bu sahneyle hatırlanan, 1987'de devam filmi Jaws: The Revenge'de de rol alan Lee Fierro, Ohio'da bir bakım evinde hayata gözlerini yumdu.

Koronavirüse bağlı komplikasyonlar yüzünden ölen ABD'li aktris 91 yaşındaydı...