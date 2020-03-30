Japon komedyen Şimura koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Japonya'nın meşhur komedyeni Ken Şimura, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

20 Mart'ta zatürre teşhisi ile Tokyo hastanesine yatırılan 70 yaşındaki Şimura'ya yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Şimura'nın daha sonra solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.

Japon haber ajansı NHK'nin haberine göre Şimura Pazar gecesi hayata gözlerini yumdu.

Amerikan komedyen Jerry Lewis'ten ilham aldığını söylemiş olan Şimura Japonya'nın koronavirüsten kaybettiği ilk ünlü kişi oldu.

Tokyo'daki vaka sayısı artmaya devam ederken Şimura'nın ölümü tüm Japon medyasında ilk gündem maddesi olarak yer buldu. Şimura'nın bazı hayranları ve seveleri onu anmak için Tokyo hastanesinin önüne geldi.

Tokyo'da yeni 68 vaka ile birlikte toplam 430 vaka tespit edilmiş durumda. Ulusal çapta da toplam 2 bin 578 kişi Covid-19 hastalığına yakalandı. Bunların içerisinde cruise gemisindeki 712 vaka da bulunuyor.

Kaynak: Euronews