  1. Ekonomi
4 Nis 2020 12:17

Petrol fiyatlarındaki düşüş Ortadoğu ekonomilerini zorluyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş Ortadoğu ekonomilerini zorluyor

Koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan talep geriledi. Bu nedenle fiyatlar dip seviyelere yaklaşmasıylaa birlikte ekonomisi petrole dayalı olan ülkeler de finansal açıdan riske girdi.

Düşük petrol fiyatları Orta Doğu ekonomilerini tehdit ediyor. Son dönemde 30 doların altında seyreden petrol fiyatları Suudi Arabistan, Irak ve Nijerya gibi petrol gelirlerine bağlı ekonomiler için giderek daha büyük bir risk oluşturuyor.

Primary Vision Enerji Analisti Rossano "Petrol ihraç eden ülkelerin ekonomik kayıpları çok büyük olacak. Mevcut borç yükü sebebiyle bu ülkelerin ekonomilerinin daha da kötüye gideceğini öngörüyoruz. Fars Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında en sıkıntılı olan Suudi Arabistan. 

IEA MENA Program Direktörü Al-Saffar "Irak'ın bu yılki gelirleri geçen yıla göre yaklaşık yüzde 70 azalarak 30 milyar dolar seviyesine düşecek. Nijerya'nın gelirleri ise yüzde 75 azalarak 11 milyar dolar seviyesinde kalacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1885531

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