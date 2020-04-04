Salgın filminin senaristi Trump’ın korona tedbirlerini eleştirdi

Yaklaşık 9 yıl önce gösterime giren Contagion (Salgın) filminin senaristi Scott Z. Burns, "Dünyanın en zengin ülkesinin (ABD) en hasta ülke olacağını asla tahmin edemezdim." ifadelerini kullandı.

CNN televizyonundan Anderson Cooper'a konuşan Scott Burns, günümüzde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili neler düşündüğünü anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı salgına yönelik önlemler konusunda eleştiren Burns, "Bu ülkenin başkanının, salgın için 'aldatmaca' diyeceğini asla ama asla beklemezdim." dedi.

2011 yapımı Contagion (Salgın) filmi ölümcül koronavirüs salgını sonrası Warner Bros kataloğunda en çok aranan 2. filme yükseldi.

Salgın filmi için araştırmalara başladığında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'ne gittiğini belirten Burns, "O zamanlar bile oradaki uzmanların bu konuda çok bilgili oldukları ve çok sıkı bir hazırlık yapıldığı görülüyordu." diye konuştu.

Scott Burns, dünyada vaka sayısının en fazla görüldüğü ülke olan ABD'nin 3 ay gibi bir sürede bu noktaya geleceğine inanamadığını dile getirdi:

"Ben bu filmi tasarladığımda, uzmanlarla konuştuğumda, üç ay gibi bir sürede dünyanın en zengin ülkesinin, dünyanın en hasta ülkesi konumuna geleceği hiç aklımdan geçmedi."

Kaynak: Euronews