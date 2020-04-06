Kritik OPEC toplantının ertelenmesi petrol fiyatını vurdu

Petrol fiyatları, büyük üreticilerin üretim kısıntılarını görüşeceği Pazartesi günü yapılması planlanan toplantının ertelenmesi ve ABD'nin bu yönde bir anlaşmaya katılmayacağına ilişkin işaretlerin "üretim kısıntısı anlaşmasına" ilişkin kuşkuları artırması ile birlikte geçen haftaki kazancının bir kısmını geri verdi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, üretim kısıntısı anlaşmasının şekillenmeye başlaması ile birlikte önceki iki seansta değerinin üçte biri kadar yükselmesinin ardından yüzde 4 düştü. Pazartesi günü telekonferans yoluyla yapılması planlanan OPEC + toplantısı, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol fiyatlarındaki çöküş için birbirlerini suçlayarak ağız kavgasına girmeleri sonrası Perşembe gününe ertelendi.

Diplomatlara göre, Pazar günü anlaşmaya yönelik biraz ilerleme sağlandı, ancak dünyanın en büyük üreticisi ABD'nin katılmaması anlaşma konusunda ayakbağı olabilir. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma için çağrıda bulunmasına karşın, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, OPEC'i bir kartel olarak tanımladı ve dışarıdan ithal edilecek petrole gümrük tarifesi getirilebileceği tehdidinde bulundu. Trump Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "büyük çaplı" gümrük vergileri getirebileceğini, ancak buna ihtiyaç duyacağını sanmadığını kaydetti.

Toplantının amacı üretimi, küresel üretimin yüzde 10'una karşılık gelen günlük 10 milyon varil azaltma yönündeydi. Ancak koronavirüsün küresel ekonomiyi durma noktasına getirmesinden dolayı, bu miktarın bu yıl neredeyse yarı yarıya düşen fiyatları destekleyip desteklemeyeceği sorgulanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Cuma günü yaptığı açıklamada, sektör tarihinin en büyük kısıntısı olan bu miktarın piyasaları sakinleştirmeye yetmeyeceğini belirtti.

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. kıdemli emtia analisti Daniel Hynes, "Anlaşmaya varılma ihtimali aşırı düşük," dedi ve "Açık bir şekilde, talepteki çöküş dikkate alındığında, piyasaya istikrar getirmesi için ihtiyaç duyulan anlaşmanın çeşidi uzak bir ihtimal" değerlendirmesinde bulundu.

Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, yüzde 3.9 düşerek Sigapur saati ile 11:18'de varil başına 27.23 dolara indi. Fiyatlar erken saatlerde 25.28 dolara kadar düştü. Kontrat geçen hafta yüzde 32 yükseldi ve 2020 yılında yüzde 55 düştü.

Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 2.4 düşerek varil başına 33.29 dolara geriledi. Kontrat geçen hafta yüzde 37 yükseldi ve bu yıl yüzde 50 düştü. Kontratın altı aylık kontangosu (6 ay sonraki diğer vade ile farkı) Cuma günü varil başına 5 dolara çıktı. Bu durum piyasadaki petrol bolluğunu gösteriyor.

Kaynak: Bloomberg