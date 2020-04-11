Batılı ülkeler bir virüs karşısında büyük zaafiyet yaşadı

İslam Tebligat Kurumu Başkanı Hüccetilislam Muhammed Kumi, 300 dini ve bilimsel organizasyonun “yumuşak savaş” alanında koronavirüse karşı mücadeleyle ilgili yazdıkları mektuba verdiği yanıtta önemli konulara dikkati çekti.

Hüccetilislam Muhammed Kumi, bu mektubun bir bölümünde şunları kaydetti: Apaçıktır ki büyük şeytan (Amerika) yaşadığı tüm zaafiyetlerine rağmen halen yenilgilerinden ders almamıştır ve İran'a her zaman zarar vermeye çalışıyor. Bütün alanlarda güçlü olana kadar bu savaşımız devam edecektir. Koronavirüs İran için sadece bir salgın değildir. Düşmanlar koronavirüs meselesini yaptığı progapandalarla ülkemizi hedef almak için kullanıyor.

Batılı devletlerin koronavirüsle mücadele konusunda sergilediği düzensiz ve acımasız tavırlarının onların zaafiyetlerini ortaya koyduğunu belirten Hüccetilislam Kumi, “Günümüzde bir virüs Batı’nın muhteşem göstermeye çalıştığı modern ekonomik, siyasi, kültürel ve sağlık sistemini büyük sorunlarla baş başa bırakmıştır” değerlendirmesini yaptı.

İran halkının farklı kesimlerinin seferber olarak koronavirüsü yenebileceğini belirten Hüccetilislam Kumi, şöyle dedi: Halk gücü, İslam Devrimi zaferinden şimdiye kadar hertürlü savaş alanında denklemleri İran lehine değiştirmiş ve komploları boşa çıkarmıştır. Biz bundan sonra da halkımızın gücüne dayanarak amaçlarımıza doğru ilerleyeceğiz.