İran'dan BM'ye mektup: ABD'nin yeni ekonomik saldırısı kınanmalı

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD’nin İran’a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarına tepki olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Güvenlik Konseyi Başkanı'na ve BM üyesi ülkelere mektup gönderdi.

“ABD, askeri başarısızlıklarını ‘ekonomik terörizm’ ile telafi etmeye çalışıyor”

Mektupta “ABD; 2025 ve 2026 yıllarında İran’a yönelik gerçekleştirdiği iki savaşta emellerine ulaşamaması ve diğer ülkeleri bu dayatılan savaşlara dahil etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, aynı yasa dışı hedefi baskı ve zorlama yoluyla sürdürme kararı almıştır. Washington yönetimi, bağımsız devletlerin bir saldırı eylemine katılmama yönündeki sağduyulu kararlarından vazgeçmelerini sağlamak amacıyla, onları bir ‘ekonomik terörizm operasyonuna’ ortak olmaya zorlamaktadır. ABD; çok taraflılığı ve diplomasiyi açıkça hiçe sayarak sindirme ve terör politikasını devreye sokmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı “ekonomik dışlama operasyonunu” kınama çağrısında bulunan Erakçi, bu adımları “uluslararası hukuka aykırı ve illegal” olarak nitelendirildi.

Erakçi, ABD'nin söz konusu uygulamalarının sivilleri gıda, ilaç, tıbbi ekipman ve enerji gibi temel ihtiyaçlara erişimden mahrum bırakarak "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini dile getirdi.

“Zorlayıcı tedbirler derhal durdurulmalı”

Erakçi mektubunda, İran İslam Cumhuriyeti’nin BM Güvenlik Konseyi ve üye devletlerden beklentisini şu sözlerle ifade etti:

“İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve tüm üye ülkelerden; üçüncü ülkeleri ve vatandaşlarını yasal ekonomik ilişkilerini ve çıkarlarını değiştirmeye zorlamak amacıyla tasarlanan baskıcı önlemler ile tehditlerin derhal durdurulmasını ABD’den talep etmelerini istemektedir”

Bakan Erakçi, İran’ın, ABD'nin eylemlerinden kaynaklanan zararların tazmini için uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yolları kullanma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.