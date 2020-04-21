Türkiye yeni tip koronavirüs vaka sayısında Çin’i geçti

Habertürk'e göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam vaka sayısı 90 bin 980 oldu. Toplam vefat sayısı 2.140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.909, toplam entübe hasta sayısı 1.033, toplam iyileşen hasta sayısı 13.430 oldu.

Koca, "Bugün 123 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1.453 vatandaşımız corona virüsü yendi" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 165 bin 93´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 407 bin 697´ye yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 625 bin 405'e çıktı.