Trump'tan "İran gemilerini vururuz" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdiğini ileri sürdü.

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı sürat botlarının 15 Nisan'da Fars Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini iddia etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri yayınladığı bir açıklamada ABD'lilerin İran Deniz Kuvvetleri'ne ait botların 15 Nisan'da Fars Körfezi'nin kuzeyinde Amerikan gemilerini taciz ettiği yönündeki iddialarını tamamen gerçek dışı olarak nitelendirmişti.