İran ABD ile denizde yaşanan gerilimin detaylarını açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri bir açıklama yayınlayarak, ABD'nin bölgede bulunan 5'inci filosunun ve bu ülkenin siyasi ve askeri yetkililerinin İran Deniz Kuvvetleri'ne ait 11 sürat botunun 15 Nisan'da Fars Körfezi'nin kuzeyinde Amerikan gemilerini taciz ettiği iddiasına tepki gösterdi.

Amerikan makamlarının bu olay hakkındaki iddialarının sahte olduğunu belirten Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "ABD'li yetkililere Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde uluslararası kurallara ve denizcilik protokollerine uymalarını ve herhangi bir maceraperestlikten ve sahte anlatıdan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, yabancıların bölgedeki tehlikeli eylemlerini ulusal güvenlik için bir tehdit olarak görüyor ve herhangi bir yanlış hesaplamaya kesin yanıt verecektir" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Son haftalarda ABD donanmasının acemi eylemleriyle Fars Körfezi'nin güvenliğini tehdit ettiğine tanık olduk. 6 ve 7 Nisan'da İran'a ait Şehit Siyaveşi gemisinin önünü kesmek Amerikan gemilerinin yaptığı eylemlerden biridir. Bu nedenle İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Amerikan teröristlerin yasadışı, tehlikeli ve maceraperest tavırlarının devamını önlemek, yerli gemilerin güvenliğini güçlendirmek ve yakıt kaçakçılığı ile mücadele etmek amacıyla Fars Körfezi sularındaki devriyelerini arttırdı. Bu doğrultuda 11 sürat botunu bölgeye gönderdi. Ancak ABD savaş gemileriyle karşılaştı. İran Deniz kuvvetlerine ait botlar Amerikan teröristlerinin kışkırtıcı eylemlerine rağmen onları önlerinden çekilmeye zorladı."

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı sürat botlarının 15 Nisan'da Fars Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini iddia etmişti.