Elif Şafak'ın "Sakız Sardunya" romanı Farsça'ya çevrildi

Elnaz Hudi tarafından çevrilen ünlü Türk yazar Elif Şafak'ın "Sakız Sardunya" isimli romanı Kedyani yayınları tarafından İran’da yayımlandı.

"Sakız Sardunya" kitap okumayı seven, akıllı, meraklı ve isminden memnun olmayan küçük bir kızın bir kütüphanede bulduğu sihirli küreyle son derece heyecanlı bir maceraya dahil olmasını anlatır.

Kitabın özeti şöyle:

"Sardunya arkadaşlarına kıyasla, doğa ile daha fazla ilgileniyor ve insanların yaşam ortamından daha sorumlu hissetmeleri gerektiğini düşünüyor."

Yazarın 2014 yılında yayımlanan ilk çocuk kitabıdır. Sakız Sardunya, kitap sevgisi temasını işler ve küçük okurlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmada etkili bir eserdir.

Şafak’tan daha önce İran’da çevrilip yayınlanan "Aşk", "Ustam ve Ben", "Siyah Süt", "Havva'nın Üç Kızı", "Mahrem" ve "İskender" isimli romanlar ülkede büyük bir ilgiyle karşılaşmıştı.