İran’da Elif Şafak’ın son eserine yasak

İran’da önde gelen Türk yazarı Elif Şafak’ın kaleme aldığı ve Mehr Andiş Yayınları tarafından basıldığı “On Dakika Otuz Sekiz Saniye” adlı kitabın satışı yasaklandı.

Tahran Yayıncıları ve Kitapçıları Birliği’nden yapılan açıklamada, söz konusu kitap için yayımlama ve dağıtım izni verilmediği belirtildi.

“On Dakika Otuz Sekiz Saniye” adlı roman İranlı mütercim Ali Selami tarafından Farsça’ya çevrilmişti.

Elif Şafak, 2009'da yayımlanan Aşk adlı romanı ile Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eserinin yazarı unvanına sahip olmuştur. Ayrıca kitapları otuzdan fazla dile çevrilmiştir ve Forbes dergisine göre Türkiye'nin en çok kazanan yazarıdır.

25 Ekim 1971 günü, babasının o sırada doktora yapmakta olduğu Strazburg'da dünyaya geldi. Babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Atayman'dır. Doğumundan kısa süre sonra anne ve babası ayrıldı, annesi tarafından büyütüldü. Soyadı olarak annesinin adını kullandı. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Şafak, Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümünde yaptı. "Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Döngüsel Evren ve Kadınsılık Anlayışı" üzerine master tezinin ardından; ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamladı.