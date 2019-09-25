Elif Şafak'ın "Aşk" romanı İran'da sesli kitaba dönüştürüldü

Ünlü Türk yazarı Elif Şafak’ın kaleme aldığı “Aşk” adlı roman İran’da "Avaname Enstitüsü" tarafından yeniden sesli bir kitap haline çevrildi.

19 saat 54 dakikalık “Aşk” başlıklı sesli kitap, Ahmed Genci, Şima Derahşeş ve bazı sanatçıların performansıyla Farsça olarak seslendirildiği kaydedildi.

Tasavvuf felsefesini konu alan bu roman daha önce İranlı çevirmen Arsalan Fesihi tarafından Farsça'ya kazandırılmıştı. “Koknus Yayınları”, bu 512 sayfalık kitabı ilk kez 2015’te kitapseverlere sunmuştu.

Söz konusu roman 2017 yılında da sesli kitap olarak kitapseverlere sunulmuştu.