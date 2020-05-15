Haşdi Şabi'den Suudi TV kanalının hakaret içerikli yayınına tepki

Irak basınına göre, Haşdi Şabi Güçleri Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Falih el-Fayyad’ın Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’i kötüleyen Suudi TV kanalını ilgili mercilere şikayette bulunduğu bilirildi.

Tüm ömrünü cihat ve terörle mücadeleye adayan El-Mühendis’e temelsiz suçlamalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Suudi Tv kanalı, Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’in parlak imajını karalamak için direniş komutanına karşı asılsız suçlamalarda bulundu” denildi.

Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Ofisi, Irak'taki TV denetleme kurumundan Suudi TV kanalının Şehit el-Mühendis’e yaptığı hakareti bir an evvel ele almasını istedi.

Sahibi Suudi bir iş insanı, merkezi de Birleşik Arap Emirlikleri olan MBC televizyon kanalı Şehit el-Mühendis’i kötülemeye çalışmıştı.

Irak Parlamentosu İletişim ve Bilgi Komisyonu da Şehit el-Mühendis’e hakaret içerikli yayın yapan MBC TV Bağdat ofisinin kapatılmasını istemişti.

3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısında Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani şehit düşmüştü.