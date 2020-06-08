  1. Kültür
8 Haz 2020 16:43

Tahran'da Şehit Korgeneral Süleymani'nin heykeli dikilecek

Tahran'da Şehit Korgeneral Süleymani'nin heykeli dikilecek

Tahran Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Korgeneral Kasım Süleymani adına Uluslararası Heykel Tasarım Yarışması yapılacak.

Tahran Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Korgeneral Kasım Süleymani adına Uluslararası Heykel Tasarım Yarışması yapılacak.

Tasarım yarışmasıyla ilgili yayınlanan bildiride, "Sanat eserleri yaratarak, yüce Allah yolunda canlarını feda eden yiğitlerin mesajını vatandaşlara iletebiliriz. Şehit Süleymani İran tarihinde şehadet ve fedakarlık konusunda yeni bir destan yazmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yarışmada birinciliği kazanan sanatçının anıt heykeli Tahran’da dikilecek.

3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis şehit düşmüştü.

News Code 1887001

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler