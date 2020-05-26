Haşdi Şabi: ABD'nin muhtemel bir saldırısına hazırız

"Al-Araby Al-Jadeed"in haberine göre Irak Haşdi Şabi güçleri komutanlarından , bu direniş grubunun birliklerinin ABD'nin olası tüm saldırılarına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Haşdi Şabi komutanı Keravi, "Amerika Birleşik Devletleri direniş eksenini ortadan kaldırmaya çalışıyor, ama buna karşı koyacağız. Direnişin misyonu zalimler ve işgalcileri hedef almaktır" dedi.

Alid el-Keravi, "ABD tarafından Haşdi Şabi’ye karşı herhangi bir saldırı yapılırsa, büyük ehtimalle tepkimiz çok daha ağır olacaktır" diye konuştu.