İran'ın turistik cazibesi Persepolis yeniden açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan İran'ın turistik cazibesi "Persepolis" üç ay sonra yeniden ziyaretçilere açıldı.

Ziyaretçilerin sağlığı ve huzuru için viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Kuruluşu M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına dayanan Persepolis, Pers Krallığı’na başkentlik yapmıştır. Tahta çıkan kralların inşa ettiği çok sayıda anıtsal yapıya ev sahipliği yapa Persepolis, İran’ın başta gelen turistik cazibe merkezlerinden biridir.

UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne 1979 yılında dahil edilmiş olan antik kentteki en eski kalıntıların tarihi, M.Ö. 515 yılına dayanmaktadır.