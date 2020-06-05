  1. Siyaset
5 Haz 2020 13:43

İran: Suriye karşıtı yaptırımlar tamamen kaldırılmalı

İran: Suriye karşıtı yaptırımlar tamamen kaldırılmalı

İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika ve AB tarafından Suriye halkına karşı uygulanan yaptırımları kınayarak, bunların tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika ve AB tarafından Suriye halkına karşı uygulanan yaptırımların arttırılmasını "insanlık dışı ve gayri meşru bir hareket" olarak nitelendirip şiddetle kınadı.

Bu tür kısıtlamalardan en çok Suriye'deki sivillerin zarar göreceğini belirten Musevi, yaptırımları "doğrudan insan haklarını tehlikeye sokan insanlık dışı bir uygulama" olarak yorumladı.

Musevi, İran'ın Suriye halkı ile hükümetine verdiği desteği yineleyerek, Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve uluslararası toplumun yardımıyla Batılı destekli terör örgütlerinin saldırılarının ülke altyapısına verdiği zararı yeniden inşa edebilmesi için uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.

News Code 1886919

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