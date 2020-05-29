ABD yenilgiyi kabullenmeli yoksa...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya üzerinden ABD’nin İran işleri özel temsilcisi Brian Hook’un "İran'ın iki seçeneği var" şeklindeki iddiasına yanıt verdi.

Musevi paylaşımında,"Sizin azami baskınızı, azami direniş, çelik gibi irademiz ve kendi imkanlarımıza dayanarak kıracağız. Seçimi siz yapmalısınız, ya yenilgiyi kabul ediniz ve İran milletine saygı yolunu seçiniz ya da kendinizden daha fazla nefret ettirmeye, kendinizi daha çok aşağılanma ve inzivaya devam ediniz." ifadelerini kullandı.