İran'dan ABD'nin son yaptırım kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin İran'ın uluslararası nükleer işbirliğine yönelik yaptırımlarını kınayarak, "ABD'nin İran'ın uluslararası nükleer işbirliğine yönelik yaptırımları BM antlaşmasının 2231 sayılı kararının açık ihlalidir" dedi.

Musevi, "Bu karar, İran İslam Cumhuriyeti'nin doğal haklarını ihlal etmekte ve uluslararası kamu düzenini bozmaktadır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran bu kararın teknik ve politik sonuçlarını izleyerek, uluslararası nükleer hakları üzerinde olumsuz etkilere yol açması durumunda pratik ve yasal adımlar atacaktır" diye konuştu.

Öte yandan Avrupa Birliği, Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD yönetiminin, İran'a nükleer anlaşma uyarınca uygulanan yaptırımlara yönelik sağlanan muafiyetlerin tümünü sonlandırma kararına tepki göstermişti.