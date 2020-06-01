İran'dan ABD hükümeti ile polisine: Şiddeti durdurun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren protestolara değinen Musevi, Amerikan halkına seslenerek, dünyanın zulme uğrayan Amerikan halkının sesini duyduğunu ve onların yanında yer aldığını söyledi.

Musevi, "ABD rejimi aynı zamanda ülke içinde ve dışında şiddet ve zorbalık arıyor. Bugünlerde dünya halkının gözü önünde şiddete son verilmesini isteyenlerin barışçıl protestolarını azami ölçüde bastıran Amerikan polisinin gösterdiği şiddetten derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi.

ABD hükümeti ve polisine İngilizce seslenen Musevi, "Sivillere yönelik şiddeti durdurun ve insanların nefes almasına izin verin" ifadesini kullandı.

Musevi, ABD’de yaşanan olaylarda İran’ın parmağı olduğunu öne süren ABD’li bir yetkilinin iddiasına tepki göstererek, “ABD’nin iç işlerine herhangi bir müdahaleyi reddediyoruz; Ancak bu ülkede meydana gelen olaylardan üzüntümüzü ve endişelerimizi dile getirmekten kaçınamayız” açıklamasını yaptı.

'Afganistan ile anlaşma sağlandı'

Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın Afganistan’ya gerçekleştirdiği ziyaret hakkında Musevi, İranlı heyetin ziyaret sırasında Afgan tarafıyla görüştüğünü ve Afganistan'daki Harirud nehrinde boğulan Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma sağlandığını açıkladı.

Musevi, talihsiz olayın İran topraklarında meydana gelmediğini ve İranlı sınır muhafızlarının olayla ilgili herhangi bir ilgisinin olmadığını vurguladı.

Venezuela'ya gönderilen petrol tankeri

ABD'nin İran petrol tankerlerine müdahale iddiasına dair Musevi, "İran ve Venezuela, serbest ve bağımsız ticaret yapma hakkına sahip. Bunlar Amerika’nın iddiası çünkü kuralları çiğneme ve baskı uygulamaya alışkındır. Amerikalıların iddialarını kabul etmiyoruz, çünkü (Venezuela ile ticaret konusunda) yaptırm altında değiliz. ABD yasadışı olarak İran’a karşı yaptırımlar uygulamıştır. Bu meşru bir ticarettir ve en uzak ülkelerle ticaret yapma hakkımızı savunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.