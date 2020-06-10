Dışişleri Bakanı Zarif yakında iki komşu ülkeyi ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yaptığı bir açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Afganistan ve Suriyeli üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yakın gelecekte bu ülkeleri ziyaret edeceğini duyurdu.

Son zamanlardaki Afgan göçmen olayları hakkında Musevi, "Ulusal güvenlik, sınır güvenliği, terörizm, insan kaçaklığı ve uyuşturuculukla mücadele bütün ülkeler için çok önemli bir konudur" dedi.

Musevi, "ABD'li yetkililer tek taraflı yaptırımları bir kenara bırakmalarını öneriyoruz. Çünkü onların tek taraflı ve yasa dışı yaptırımları İran'dan daha ziyade kendi müttefikleri ve küresel ticartin aleyhinedir" diye konuştu.

ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı 125 gemi ile petrol tankerini yaptırım listesine alma kararına tepki gösteren Musevi, "ABD, bir zamanlar bütün İran milletine yaptırım uyguladı ve ardından İranlı yetkilileri yaptırım listesine alıyor" ifasini kullandı.