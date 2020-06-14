İran'da gece yarısında korkutan deprem!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Beyram kenti olan 4,7 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.34'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Laristan Valisi Celil Hasani Mehr'e verdiği açıklamada, arama kurtarma ekibinin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bu depremin ardından aynı eyaletin Mahmeleh bölgesinde de yerel saatle 03.45'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.