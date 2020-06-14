  1. Toplum
14 Haz 2020 08:43

İran'da gece yarısında korkutan deprem!

İran'da gece yarısında korkutan deprem!

İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Beyram kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Beyram kenti olan 4,7 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.34'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Laristan Valisi Celil Hasani Mehr'e verdiği açıklamada, arama kurtarma ekibinin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bu depremin ardından aynı eyaletin Mahmeleh bölgesinde de yerel saatle 03.45'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

News Code 1887105

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