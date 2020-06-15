İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 113 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 8 bin 950'ye çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2449 artarak 189 bin 876'ya ulaştığını duyurdu.

İranlı yetkili, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 150 bin 590 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan ile Sistan ve Belucistan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.