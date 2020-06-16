İran'da koronavirüse yakalanan 152 bin 675 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 115 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 9 bin 65'e çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2563 artarak 192 bin 439'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2815'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 152 bin 675 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.