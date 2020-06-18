İran'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 87 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 9 bin 272'e çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2596 artarak 197 bin 647'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2795'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 156 bin 991 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Huzistan, Buşehr ile Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.