İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 120 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 9 bin 185'e çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2612 artarak 195 bin 51'e ulaştığını duyurdu.

İranlı yetkili, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 154 bin 812 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Lari ayrıca, hastanelerde tedavi gören hastalardan 2789'unun durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Razevi Horasan ile Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.