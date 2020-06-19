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19 Haz 2020 14:43

İran Sağlık Bakanlığından son 'yeni tip koronavirüs' açıklaması

İran Sağlık Bakanlığından son 'yeni tip koronavirüs' açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 120 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 9 bin 392'ye çıktığını belirten Sadat Lari, vaka sayısının da 2 bin 615 artarak, 200 bin 262'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 833'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Sadat Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 159 bin 192 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1887205

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