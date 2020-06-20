Azerbaycan'da bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 438 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 133 artarak 6 bin 325'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 143'e çıktı.

Bugüne kadar 410 bin 475 test yapılan ülkede 5 bin 299 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle daha önce kaldırılan bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

Karantina rejiminin 1 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede 21 Haziran itibarıyla başkent Bakü dahil 8 şehirde 2 hafta süreyle sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması devreye sokulacak.

Ayrıca ülkede 2 hafta boyunca kafe, lokanta, alışveriş merkezleri, kuaför ve güzellik salonları, müze ve sergi salonları kapalı olacak, spor müsabakaları yapılmayacak.

Kaynak: TRT Avaz