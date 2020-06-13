Azerbaycan'dan İran'ın yeni meclis başkanına tebrik mesajı

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, yolladığı mesajda, Muhammed Bakır Galibaf'ın İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı olarak seçilmesini tebrik etti.

Gafarova'nın mesajında, "Dost ülke İran İslam Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi derinleştirmeye büyük önem veriyoruz. Hiç kuşkusuz, İran ve Azerbaycan parlamentoları arasında daha yakın işbirliği, iki dost ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı'nın gönderdiği kutlama mesajında "Ümit eder ve inanırım ki, yeni dönemde iki ülkenin yasama organları arasındaki ilişkiler her yönde gelişir, aynı zamanda karşılıklı ve çok taraflı parlamenter işbirliği de artar" dedi.

Sahibe Gafarova, İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf için yeni görev süresinde başarılar diledi.