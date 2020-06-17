İran Ekonomi Bakanı Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile telefonda görüştü

İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile yaptığı telefon görüşmesinde Azeribaycan ekonomisinin yeni tip koronavirüs salgınından etkilenmemesini temenni ederek, mevcut durumda iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmek için gösterdiği samimi çabalarından dolayı Şahin Mostafayev'e teşekkür etti.

Dejpesend görüşmede, iki ülkenin Kuzey- Güney koridorundaki ortak projeleriyle ilgili durumun yanı sıra Bilesuvar bölgesinde ortak bir sanayi bölgesi inşa etmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin giriş-çıkışında İranlı sürücülerin karşılatığı sorunlara dikkati çekti.