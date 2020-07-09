Siyonist Rejim'in ilhak planı krizlere yol açabilir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, video konferans yöntemiyle düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi’ne (APA) katıldı.

Galibaf burada yaptığı konuşmada, “Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasından aylar geçiyor ve APA ülkeleri bu konuda değerli deneyimler kazanmıştır. Üye ülkelerin bu konuda sağlık, ilaç, tıbbi teçhizat yardımı ve deneyim paylaşımı sağlık alanı da dahil olmak üzere ekonomik alanında ilişkilerin geliştirilmesini sağlamıştır. Özellikle dünya salgın sonrası daha farklı olacaktır” dedi.

Galibaf, “Hiç kuşkusuz üye ülkelerin rolü ve yasama organlarının bu konuyla nasıl etkileşime girmesi çok önemlidir. Parlamenter ekonomik diplomasiyi ve Asya Parlamenter Asamblesi (APA) üye ülkeler arasında ekonomik refahı artırmadaki rolünü göz önünde bulundurarak desteklemeliyız” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin İran dahil olmak üzere diğere ülkeler üzerindeki yaptırımlarına dikkati çeken Galibaf, “Uluslararası kuruluşların ABD’den İran ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlarını kaldırma taleplerine rağmen, bu ülkenin salgın döneminde uluslara karşı azami baskısı artmakta ve salgınla mücadele sürecini zorlaştırmaktadır” şeklinde konuştu.

Galibaf sözlerinin diğer bölümünde Siyonist Rejimin Batı Şeriya’yı işgal altındaki topraklara ilhak planını yasadışı olduğunu belirterek, bunun bölgedeye yeni krizlere yol açabileceğini söyledi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, uluslararası toplumu ve özellikle de Asya Parlamenter Asamblesi’ni Siyonist Rejimin bu eylemini durdurmak için gereken önlemler almaya çağırdı.