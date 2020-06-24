Siyonist Rejim siyasi ve toplumsal açıdan çökmek üzeredir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün sabah saatlerinde Filistin'in Tahran Büyükelçisi Salah Zavavi ile görüştü.

Galibaf, İran İslam Cumhuriyeti ve Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin Kudüs'ün özgürleştirilmesi yönündeki tutumuna değinerek, "İran'ın Filistin ve Gazze'ye desteği bizim Filistin'e yönelik ilkeli politikamızı gösteriyor. Siyonist Rejim zamanla Filistinli gençlerin kendi tarih ve topraklarını unutacağını düşünüyordu. Ancak Filistin işgalinden bu yana 70 yıl geçiyor ve Filistinli gençler tüm zorluklar ve savaşa rağmen değerleri, vatanları ve hedeflerini korumak için daha kararlıdır." dedi.

Kudüs meselesini 'İslam meselesi' olarak nitelendiren Galibaf, "Siyonist Rejim, içeriden bir çöküş kriziyle karşı karşıyadır. Hatta rejimin cani başbakanı Netanyahu bile kendi işgalci hükümetini kurmak için aylardır iç krizle karşı karşıyadır" ifadesini kullandı.

Filistin'in Tahran Büyükelçisi Salah Zavavi de, Muhammed Bakır Galibaf'ın İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı olarak seçilmesini tebrik etti.

İran'ın bölgede büyük ve önemli bir ülke olduğunu belirten Zavavi, "Amerikan-Siyonist Planı" sadece Filistin değil, Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan'ın bazı bölümlerini kapsadığına dikkati çekti.