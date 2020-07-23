Galibaf: ABD'nin bölgeden çıkarılmasıyla istikrar sağlanabilir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tahran’a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Galibaf’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Mustafa el-Kazımi ile yaptığım görüşmede Korgeneral Kasım Süleymeni’ye yönelik suikastın Beyaz Saray yetkililer için utanç verici bir leke ve Irak’ın egemenliğinin bir ihlali olduğunu vurguladım. Siyasi istikrar ve kalıcı ekonominin sağlanması hiç kuşkusuz Amerikan canilerin bölgeden çıkarılmasına bağlıdır.”