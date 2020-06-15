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15 Haz 2020 15:37

İran-Ermenistan parlametolararası işbirliği artacak

İran-Ermenistan parlametolararası işbirliği artacak

Ermenistan Milli Meclis Başkanı Ararat Mizroyan, İran’da İslami Şura Meclisi Başkanı seçilen Muhammed Bakır Galibaf’a tebrik mesajı yolladı.

Ermenistan Milli Meclis Başkanı Ararat Mizroyan, Muhammed Bakır Galibaf'ın İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı olarak seçilmesini tebrik etti.

Ermenistan ile İran arasındaki dostane ilişkilerin önemini vurgulayan Ermenistan Milli Meclis Başkanı'nın tebrik mesajında, "Günümüzde iki ülke arasındaki ilişkilerin genel gündemi, kültürel ve dinler arası ilişkilerle ekonomik işbirliğini içermektedir" ifadelerine yer verildi.

Mizroyan'ın gönderdiği kutlama mesajında ayrıca, "Ümit eder ve inanırım ki yeni dönemde İran- Ermenistan parlamentolararası işbirliği artar ve iki ülkenin halkının refahına yardımcı olur" diye kaydedildi.

News Code 1887137

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