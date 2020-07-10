Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Galibaf: Siyonist Rejim'in ilhak planı krizlere yol açabilir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün video konferans yöntemiyle düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi’ne (APA) katıldı.

Galibaf burada yaptığı konuşmada,Siyonist Rejim'in Batı Şeriya’yı işgal altındaki topraklara ilhak planını yasadışı olduğunu belirterek, bunun bölgedeye yeni krizlere yol açabileceğini söyledi.

Meclis Başkanı, uluslararası toplumu ve özellikle de Asya Parlamenter Asamblesi’ni Siyonist Rejimin bu eylemini durdurmak için gereken önlemler almaya çağırdı.

ABD'nin "İran Yemen'e silah taşıyor" iddiası temelsiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önceki gün yeniden gündeme getirdiği "Tahran'ın Yemen'deki Husilere silah gönderdiği" iddiasını yalanladı.

Musevi konuya ilişkin oalrak, “İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzatmak için BM Güvenlik Koneyi’nde başarılı olmadıklarını düşünen ABD’liler bu tür iddialarla kötü amaçlarına ulaşmaya ve azmi baskılarını sürdürmeye çalışıyorlar” dedi.

ABD ile Suudi Arabistan’ın beş yıl boyunca Yemen’e saldırarak binlerce insanın ölümüne neden olduğunu belirten Musevi, “ABD ve Suudi Arabistan Yemen’de işlediği cinayetlerinden sorumlu olmak yerine başkalarına karşı temelsiz iddialarda bulunarak insanlık dışı davranışlarından sorumlu tutulmaktan kaçınmaya çalışıyor” ifadelerinde bulundu.

İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 221 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 12 bin 305'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 79 artarak, 250 bin 458'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 324'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 212 bin 176 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.