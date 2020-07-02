Galibaf ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri telefonda görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ile telefonda görüştü.

Galibaf görüşmede Filistin halkını Siyonist Rejim karşısındaki direnişinden dolayı takdir ederek, "Filistin halkının direnişi olmasaydı, Siyonist Rejimin saldırganlıklarına karşı zafer kazanamazlardı" dedi.

Siyonist Rejimin Batı Şeria'yı işgal altındaki topraklara ilhak planını kınayan Galibaf, Kudüs'ün ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarının Siyonist saldırganlardan kurtarılıncaya kadar direnişin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale de Muhammed Bakır Galibaf'ın İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı olarak seçilmesini tebrik etti.

Ziyad en-Nuhale İran İslam Cumhuriyeti’ni Filistin davasında sergilediği tutumundan dolayı takdir ederek, "Bugün Filistin halkı İran İslam Cumhuriyeti'ni Siyonist Rejimin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine güçlü bir şekilde karşı çıkan tek ülke olarak görüyor" dedi.