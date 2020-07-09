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9 Tem 2020 18:21

İsrail güçleri Batı Şeria ve Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria ve Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

TRT Haber'e göre, Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarında Batı Şeria'da 13, Doğu Kudüs'te de 5 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencisi bir kızın da olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.  

News Code 1887683

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