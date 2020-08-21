Siyonist güçleri Kudüs'te bir hastaneye baskın düzenledi

Kudüs’teki yerel kaynakların aktardığına göre, El-Makasıd Hastanesi'ne baskın düzenleyen işgal güçlerinin attığı ses ve gaz bombalarından çıkan yoğun gaz nedeniyle hastane çalışanları ve hastalardan onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Yerel kaynaklar, işgalci İsrail ordusundan bir birliğin birkaç Yahudi yerleşimciyle birlikte hastaneye baskın düzenlediğini ve yoğun bakım odaları dâhil hastanedeki her yeri araştırıp tıbbi malzemeleri dağıttıklarını aktardı.

İşgal altındaki Kudüs'te yer alan El-Makasıd Hastanesi, işgal güçleri tarafından ateş açma, yaralıları gözaltına alma ve hasta koğuşlarına saldırı düzenleme gibi çeşitli ihlallere maruz kalıyor.

Hastane, kurulduğu günden bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da aralıksız olarak yaşanan olaylarda yaralanan yüzlerce kişiye tedavi sağladı.

El-Makasıd Hastanesi idaresi, Birleşmiş Milletlerden, Kızıl Haç’tan ve tüm uluslararası insani kurum ve kuruluşlardan hastaneyi, uluslararası hukuku çiğneyen İsrail’den korumalarını talep etti.

Ayrıca hastane çalışanları, sağlık kurumlarının hedef alınmasına son verilmesini isteyerek, hastanelere baskın düzenlenmesinin işgal rejimi için utanç lekesi olduğunu belirtti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi