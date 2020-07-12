İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 194 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 12 bin 829'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 186 artarak, 257 bin 303'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 359'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 219 bin 993 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Razevi Horasan ve Mazenderan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.