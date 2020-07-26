IŞID'in Diyali vilayetine saldırısı Haşdi Şabi güçlerince önlendi

Sumeria News’un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçlerinin terör örgütü IŞİD’e karşı operasyonları devam ediyor.

Haşdi Şabi güçleri IŞİD üyelerinin Diyali vilayetinin kuzeyinde yer alan al-Mayta bölgesine saldırısını engelledi.

Haşdi Şabi 23. Tugay Komutanı Beşir al-Anbaki, terör örgütü IŞİD üyelerinin Haşdi Şabi güçlerine ve ekipmanlarına saldırmaya çalıştığını duyurdu.

Al-Anbaki Haşdi Şabi güçleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda terör üyesinin etkisiz hale getirilidiğini bildirdi.