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21 Haz 2020 11:56

IŞİD'in Salahaddin'e saldırıları Haşdi Şabi güçlerince engellendi

IŞİD'in Salahaddin'e saldırıları Haşdi Şabi güçlerince engellendi

Irak Haşdi Şabi güçleri düzenlediği geniş çaplı bir operasyonda terör örgtü IŞİD üyelerinin Salahaddin vilayetindeki el- Zalaya bölgesine saldırılarını engelledi.

"Al Masalah.com" sitesinde yer alan habere göre, terör örgütü IŞİD üyelerinin Irak'ın Salahaddin vilayetindeki el- Zalaya bölgesine saldırmaya çalıştığı belirtildi.

Teröristlerin el- Zalaya bölgesine saldırı çabaları Haşdi Şabi güçlerinin müdahalasıyla başarısız kaldı.

Haşdi Şabi güçleri dün de IŞİD üyelerinin Irak'ın Diyali vilayetindeki Aliava bölgesine saldırılarını önlemişti.

IŞİD kalıntıları başta ABD olmak üzere bazı yabancı güçlerin desteğiyle Irak'ın farklı bölgelerinde faaliyet yapıyor.

News Code 1887269

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