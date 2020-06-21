IŞİD'in Salahaddin'e saldırıları Haşdi Şabi güçlerince engellendi

"Al Masalah.com" sitesinde yer alan habere göre, terör örgütü IŞİD üyelerinin Irak'ın Salahaddin vilayetindeki el- Zalaya bölgesine saldırmaya çalıştığı belirtildi.

Teröristlerin el- Zalaya bölgesine saldırı çabaları Haşdi Şabi güçlerinin müdahalasıyla başarısız kaldı.

Haşdi Şabi güçleri dün de IŞİD üyelerinin Irak'ın Diyali vilayetindeki Aliava bölgesine saldırılarını önlemişti.

IŞİD kalıntıları başta ABD olmak üzere bazı yabancı güçlerin desteğiyle Irak'ın farklı bölgelerinde faaliyet yapıyor.