Irak'ta IŞİD'in suikast çetesi çökertildi

"Almaalomah" haber sitesine göre, Haşdi Şabi Hareketi Basın Sözcüsü Sadık Hüseyini, "Diyala'da direniş komutanlarına yönelik suikast hazırlığı yapan IŞİD'e ait çete üyeleri düzenlenen operasyonda yakalandı." dedi.
Hüseyni, "Diyala'da yakalanan çete üyelerinin, bölgeye Haşdi Şabi komutanlarına karşı suikast planlamak için geldiği tespit edildi" ifadesini kullandı.
Ülkenin farklı bölgelerinde Haşdi Şabi ile güvenlik güçleri tarafından terör örgütü IŞİD'in kalıntılarına karşı operasyonlar düzenlenmektedir.
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