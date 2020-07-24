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24 Tem 2020 14:54

Irak'ta IŞİD'in suikast çetesi çökertildi

Irak'ta IŞİD'in suikast çetesi çökertildi

Diyala'da direniş komutanlarına yönelik suikast hazırlığı yapan IŞİD'e ait çete üyeleri düzenlenen operasyonda yakalandı.

"Almaalomah" haber sitesine göre, Haşdi Şabi Hareketi Basın Sözcüsü Sadık Hüseyini, "Diyala'da direniş komutanlarına yönelik suikast hazırlığı yapan IŞİD'e ait çete üyeleri düzenlenen operasyonda yakalandı." dedi.

Hüseyni, "Diyala'da yakalanan çete üyelerinin, bölgeye Haşdi Şabi komutanlarına karşı suikast planlamak için geldiği tespit edildi" ifadesini kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerinde Haşdi Şabi ile güvenlik güçleri tarafından terör örgütü IŞİD'in kalıntılarına karşı operasyonlar düzenlenmektedir.

News Code 1888012

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