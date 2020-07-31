Ukrayna uçağına ilişkin ikinci tur görüşmeleri Tahran'da yapılacak

İran’ın Kiyev Büyükelçiliği, Tahran’ın yakınında düşen Ukrayna uçağına ilişkin İran ile Ukrayna heyeti arasındaki görüşmelerin ilk turunun sona erdiğini bildirdi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, ikinci tur görüşmeleri Ekim ayında yapılacak” belirtildi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvendi'n başkanlığında bir heyet, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının son durumunu konuşmak üzere Kiev’e gitmişti.
8 Ocak 2020 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan, Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, başkent Tahran yakınında düşmüş ve uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
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