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30 Tem 2020 12:18

İranlı bir heyet Ukrayna'ya gitti

İranlı bir heyet Ukrayna'ya gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvendi'n başkanlığında bir heyet, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının son durumunu konuşmak üzere Kiev’e gitti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend başkanlığında bir heyet, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının son durumunu Ukraynalı yetkililerle konuşmak üzere bugün sabahın erken saatlerinde Kiev’e gitti.

Söz konusu heyetin iki gün sürecek bu ziyaret sırasında olayın farklı teknik ve yasal boyutlarını ele alması bekleniyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

News Code 1888143

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