İran- Brezilya ilişkileri Brasília'da değerlendirildi

İran’ın Brasília büyükelçisi Hüseyin Garibi, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia ile bir araya gelerek fikir teatisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkilerin genişletilmesinin yanı sıra iki ülke meclisinin ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolü ele alındı.

İran ve Brezilya arasındaki uzun süreli ilişkilere değinen Garibi, koronavirüs salgını sonrası ekonomik hasarları telefi etmek için iki ülkenin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia da ikili ilişkilerin önemli olduğunu belirterek bu ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.