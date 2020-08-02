Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Ruhani: 10 eyalet pik noktasını aştı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Ruhani, "Bugünkü toplantıda eyaletlerin durumuna ilişkin sunulan raporlar umut vericiydi. Önceki haftalarda zor koşullarda olan yaklaşık 10 eyalet bugün pik noktasını aştı. Eğer vatandaşlar sağlık protokollerini bölye uymaya devam ederse önümüzdeki haftalarda mutlaka iyi haberlere tanık olacağız. Devlet kurumlar, bankalar ve kamu merkezleri sağlık protokollerini iyi takip ediyor." dedi.

İran- Brezilya ilişkileri Brasília'da değerlendirildi

İran’ın Brasília büyükelçisi Hüseyin Garibi, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia ile bir araya gelerek fikir teatisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkilerin genişletilmesinin yanı sıra iki ülke meclisinin ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolü ele alındı.

İran ve Brezilya arasındaki uzun süreli ilişkilere değinen Garibi, koronavirüs salgını sonrası ekonomik hasarları telefi etmek için iki ülkenin daha fazla işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

ABD'de bulunan terör örgütüne ağır bir darbe indirildi

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD'de bulunan “Tondar” adlı terör örgütüne istihbarat ekipleri tarafından ağır bir darbe indirildiğini ve liderinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'den İran’daki silahlı saldırılar ve sabotaj eylemlerini yöneten terör örgütü Tondar elebaşı Cemişd Şarmahd isitihbarat ekipleri tarafından icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır” belirtildi.

Açıklamada, "Şarmahd, 2008 yılında Şiraz'daki Seyyidi'ş-Şüheda Hüseyniyesi'ndaki patlama terör saldırsını tasarlayıp yönetmiştir. Matem törenine yönekik yapılan terör saldırısında 14 kişi şehit düşerken 215 kişi de yaralanmıştı." kaydedildi.

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 265 bin 830 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 216 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 16 bin 982'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 548 artarak, 306 bin 752'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 011'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 265 bin 830 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.