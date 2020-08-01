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1 Ağu 2020 16:29

BAE, Türkiye'yi Arapların içişlerine karışmakla suçladı

BAE, Türkiye'yi Arapların içişlerine karışmakla suçladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Türkiye’yi Arapların içişlerine müdahale etmekle suçladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, El Cezire’ye verdiği röportajda, BAE'ye yönelik suçlamalarına Twitter hesabından yanıt veren Gargaş, “Türk Savunma Bakanı'nın tahrik edici açıklaması, ülkesinin diplomasisindeki yeni bir düşüşü gösteriyor. İlişkiler tehditlerle yönetilemez, günümüzde ve bu asırda sömürgeci hayallere yer yok. Türkiye'nin Arapların içişlerine karışmaması daha uygun olur.” ifadesini kullandı.

Akar, El Cezire’ye verdiği röportajda, BAE’nin Libya ve Suriye’de Türkiye’ye karşı zararlı hareketlerde bulunduğu belirterek, doğru yer ve zamanda bu ülkeden hesap sorulacağını söylemişti.

Kaynak: Euronews

News Code 1888188

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