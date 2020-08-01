BAE, Türkiye'yi Arapların içişlerine karışmakla suçladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, El Cezire’ye verdiği röportajda, BAE'ye yönelik suçlamalarına Twitter hesabından yanıt veren Gargaş, “Türk Savunma Bakanı'nın tahrik edici açıklaması, ülkesinin diplomasisindeki yeni bir düşüşü gösteriyor. İlişkiler tehditlerle yönetilemez, günümüzde ve bu asırda sömürgeci hayallere yer yok. Türkiye'nin Arapların içişlerine karışmaması daha uygun olur.” ifadesini kullandı.

Akar, El Cezire’ye verdiği röportajda, BAE’nin Libya ve Suriye’de Türkiye’ye karşı zararlı hareketlerde bulunduğu belirterek, doğru yer ve zamanda bu ülkeden hesap sorulacağını söylemişti.

Kaynak: Euronews