Yunanistan Türkiye ile ulaşım sınırlamasını uzattı

Yunanistan, koronavirüs vakalarının sürekli artması üzerine bir dizi ek tedbir aldı. Alınan tedbirlerle ilgili açıklamalar yapan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, komşu ülkeler Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya ile hava ve deniz bağlantılarının askıya alınmasının 15 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Yardımcısı ayrıca kiliseler dahil olmak üzere bütün kamusal kapalı mekanlarda, cumartesi gününden (bugün) itibaren maske takmanın zorunlu olduğunu bildirdi. Açık alanlarda maske takmayı da ‘şiddetle önerdiklerini’ söyledi.

Pazartesi günü, en fazla 100 kişinin katıldığı düğün ve vaftiz etkinliklerine izin verileceğini, dini festivallerle ilgi yasağın 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını söyledi.

Yunanistan’da toplam dava sayısı cuma günü 4.477'ye yükseldi. Rapor edilen üç ölümle birlikte toplam ölüm sayısı 206 oldu.

Kaynak: Cumhuriyet