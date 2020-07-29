Türkiye Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex ilan etti

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı yeni Navtex duyurusunda Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin sismik çalışmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz'de görevlendirildiği belirtildi. Gemilerin seyir duyurusunda diğer gemilerden 5 deniz mili açıktan geçmeleri istendi.

Yunan gazetesi Kathimerini ise araştırma yapılacak deniz sahasının Kıbrıs ile Lübnan karasuları arasında yer alan "2, 3 ve 13 numaralı Kıbrıs münhasır ekonomik bölgeleri" olduğunu iddia etti. Kathimerini bu Navtex duyurusu ile Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon gemilerinin bölgede doğal gaz ve petrol aramak üzere görevlendirildiğini yazdı.

Navtex nedir?

Navtex uluslararası denizcilik güvenlik iletişim sistemine deniyor. Navtex ile denizcilere seyrüsefer uyarıları, meteoroloji tahminleri ve güvenlik enformasyonları iletiliyor.

Türkiye'nin yeni Navtex'i Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "görüşmeler devam ederken biraz bekleyelim" dediğini aktarmasından saatler sonra geldi.

Kaynak: Euronews

